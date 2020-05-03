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03 Mayıs 2020, Pazar
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Denizlispor’da 3 imza

Denizlispor’da 3 imza

, sözleşmeleri sezon sonu bitecek savunma oyuncuları , ve 'yla anlaşma aşamasında.

Yukatel Denizlispor, sözleşmeleri sezon sonu bitecek savunma oyuncuları , ve 'yla anlaşma aşamasında. Salgın nedeniyle verilen arada çalışmalarını tesislerde sürdüren yeşil-siyahlılarda 3 oyuncuyla görüşen Başkan Ali Çetin, transferde önemli yol kat etti. Oyuncuların da kalmak istediği ve imzaların kısa sürede atılacağı kaydedildi.
  1. 3.5.2020
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