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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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’da şoku!

Denizlispor’da Sackey şoku!

Daha önce kaleci Stackhowiak'ın alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle takımdan ayrılması ve Barrow'un yönetime haber vermeden ülkesine dönmesiyle sıkıntı yaşayan , şimdi de 'in durumuna üzüldü.

Daha önce kaleci Stackhowiak'ın alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle takımdan ayrılması ve Barrow'un yönetime haber vermeden ülkesine dönmesiyle sıkıntı yaşayan , şimdi de 'in durumuna üzüldü. Geçtiğimiz günlerde bağırsak düğümlenmesi nedeniyle apar topar ameliyat olan Ganalı futbolcunun 2 ay sahalardan ayrı kalacağı belirtildi. Ege temsilcisi, 'dan kiralanan Sackey'in bonservisini almayı planlıyordu.
  1. 2.5.2020
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