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01 Mayıs 2020, Cuma
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’dan müjdeli haber

Denizlispor’dan müjdeli haber

'da görev yapan futbolcu ve çalışanların corona virüsü testinin negatif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan duyuruda, "Sağlık ekipleri tarafından Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcu ve çalışan personele yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçları negatif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

  1. 1.5.2020
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