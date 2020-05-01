Denizlispor'da Sackey üzdü
Son dakika haberleri... Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada bir fire daha verdi.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada bir fire daha verdi. Daha önce Polonyalı kaleci Stackhowiak'ın alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle takımdan ayrılması ve Gambiyalı Barrow'un yönetime haber vermeden ülkesine dönmesiyle sıkıntı yaşayan yeşil-siyahlılar, şimdi de Issac Sackey'in durumuna üzüldü. Geçtiğimiz günlerde bağırsak düğümlenmesi nedeniyle apar topar ameliyat olan Ganalı futbolcunun 2 ay sahalardan ayrı kalacağı belirtildi. Denizlispor, sezon başında Alanyaspor'dan kiralanan Sackey'in bonservisini almayı planlıyordu.
- 01.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Denizlispor'da Sackey üzdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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