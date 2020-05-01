Denizlispor'da Sackey üzdü - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
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Denizlispor'da Sackey üzdü

Denizlispor'da Sackey üzdü

Son dakika haberleri... ekiplerinden , corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada bir fire daha verdi.

ekiplerinden , corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada bir fire daha verdi. Daha önce Polonyalı kaleci Stackhowiak'ın alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle takımdan ayrılması ve Gambiyalı Barrow'un yönetime haber vermeden ülkesine dönmesiyle sıkıntı yaşayan yeşil-siyahlılar, şimdi de Issac Sackey'in durumuna üzüldü. Geçtiğimiz günlerde bağırsak düğümlenmesi nedeniyle apar topar ameliyat olan Ganalı futbolcunun 2 ay sahalardan ayrı kalacağı belirtildi. Denizlispor, sezon başında 'dan kiralanan Sackey'in bonservisini almayı planlıyordu.

  1. 01.05.2020
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