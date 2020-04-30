Denizlispor'da yapılan corona virüsü testlerinin sonucu belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da geçtiğimiz günlerde futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan corona virüsü testi sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da görev yapan futbolcu ve çalışanların corona virüsü testinin negatif çıktığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Denizlispor'da çalışan personel ve futbolculara özel bir hastanenin sağlık ekipleri tarafından corona virüsü testi yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, şunlara yer verildi:
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcu ve çalışan personele yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçları negatif çıkmıştır.
- 30.04.2020
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