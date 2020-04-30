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30 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Denizlispor Süper Lig ekibinin corona virüsü testi sonuçları açıklandı!

Denizlispor'da yapılan corona virüsü testlerinin sonucu belli oldu

Denizlispor'da yapılan corona virüsü testlerinin sonucu belli oldu

ekiplerinden 'da geçtiğimiz günlerde futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan corona virüsü testi sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

ekiplerinden 'da görev yapan futbolcu ve çalışanların corona virüsü testinin negatif çıktığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Denizlispor'da çalışan personel ve futbolculara özel bir hastanenin sağlık ekipleri tarafından corona virüsü testi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcu ve çalışan personele yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçları negatif çıkmıştır.

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  1. 30.04.2020
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