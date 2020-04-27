Horoz sahaya iniyor

Süper Lig ertelenmeden önce çıkıştaki takımlardan olan Denizlispor, bugün saha çalışmalarına kendi tesislerinde başlıyor. Yaklaşık 1 aylık süre zarfında futbolcularının hazır duruma geleceğini, yaşadıkları koronavirüs salgını yüzünden takımdaki herkesin haftalardır evlerinden çıkmadığını vurgulayan Teknik Direktör Bülent Uygun, bunun da form kaybına neden olduğunu belirtti. Bülent Uygun, "Çalışmalarımıza, sosyal mesafeyi koruyarak, oyuncularımızı 4'erli gruplara ayırıp yarın (bugün) başlayacağız. Evden antrenman sistemi form kaybına neden oldu. Şu an liglerin başlama tarihi 12-14 Haziran olarak ön görüldü. Bu süreçte takımı toparlayacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son haftalarda grafiğimiz çok iyiydi. Maalesef bu salgın sorunuyla karşılaştık. Ancak camiamız bize güvensin, ligi en iyi yerde bitireceğiz ve yeni sezona güçlü bir şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu.