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26 Nisan 2020, Pazar
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’da topbaşı yarın

Denizlispor’da topbaşı yarın

, yarın tesislerde bir araya gelerek çalışmalara yeniden başlayacak. Yaklaşık 5 haftadır evde çalışan futbolcular, ilk etapta sosyal mesafe kuralına uyarak 4'erli gruplar halinde antrenmanlarını yapacak.

, yarın tesislerde bir araya gelerek çalışmalara yeniden başlayacak. Yaklaşık 5 haftadır evde çalışan futbolcular, ilk etapta sosyal mesafe kuralına uyarak 4'erli gruplar halinde antrenmanlarını yapacak. , "Haziranda futbola dönülmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar eksiklerimizi kapatacağız" diye konuştu.
  1. 26.4.2020
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