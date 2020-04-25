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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Denizlispor'da çalışmalar pazartesiden itibaren başlıyor

Denizlispor'da çalışmalar pazartesiden itibaren başlıyor

'in, corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından haziranın ikinci haftası gibi yeniden başlatılması planlanırken Denizlispor da fiziksel eksiklerini gidermek için pazartesiden itibaren idmanlara çıkacak.

ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 27 Nisan Pazartesi günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir araya gelerek çalışmalara yeniden başlayacak.

Corona virüsü salgını nedeniyle 19 Mart'ta liglere ara verilmesinin ardından 5 haftadır evlerinde idmanlarını sürdüren yeşil-siyahlı oyuncular ilk etapta sosyal mesafe kuralına uyarak 4'erli gruplar halinde antrenmanlarını yapacak.

Ege ekibinde sakat futbolcu bulunmazken, izinsiz olarak kentten ayrılan Modou Barrow ve sözleşmesini tek taraflı fesheden kaleci Adam Stackhowiak takımda yer almayacak. Teknik direktör , ligler başlayana kadar futbolcuları fiziksel ve mental olarak toparlamaya çalışacaklarını söyledi. Uygun, "Haziranda futbola dönülmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar eksiklerimizi kapatacağız" dedi.

  1. 25.04.2020
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