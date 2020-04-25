Denizlispor'da çalışmalar pazartesiden itibaren başlıyor
Süper Lig'in, corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından haziranın ikinci haftası gibi yeniden başlatılması planlanırken Denizlispor da fiziksel eksiklerini gidermek için pazartesiden itibaren idmanlara çıkacak.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 27 Nisan Pazartesi günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir araya gelerek çalışmalara yeniden başlayacak.
Corona virüsü salgını nedeniyle 19 Mart'ta liglere ara verilmesinin ardından 5 haftadır evlerinde idmanlarını sürdüren yeşil-siyahlı oyuncular ilk etapta sosyal mesafe kuralına uyarak 4'erli gruplar halinde antrenmanlarını yapacak.
Ege ekibinde sakat futbolcu bulunmazken, izinsiz olarak kentten ayrılan Modou Barrow ve sözleşmesini tek taraflı fesheden kaleci Adam Stackhowiak takımda yer almayacak. Teknik direktör Bülent Uygun, ligler başlayana kadar futbolcuları fiziksel ve mental olarak toparlamaya çalışacaklarını söyledi. Uygun, "Haziranda futbola dönülmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar eksiklerimizi kapatacağız" dedi.
- 25.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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