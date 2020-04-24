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24 Nisan 2020, Cuma
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'feda' dedi

Mustafa Yumlu 'feda' dedi

: “Herkes elini taşın altına koymalı. Denizli’de mutluyum ve burada kalmak istiyorum.”

Denizlispor'un tecrübeli stoperi , sözleşmesinde fedakarlık yapacağını söyledi. 'Denizlispor'da çok mutluyum' diyen Mustafa, "Herkes taşın altına elini koymalı. Ben şahsen Denizli'de mutluyum. Mevcut koşullar çerçevesinde şu aşamada para önemli değil, elbet bu günler de geçecektir. Mümkün olduğunca burada oynamak istiyorum" açıklamasını yaptı. Sezon başında transfer edilen 32 yaşındaki savunmacı, ligde 20 maça çıkıp 3 gol attı.
  1. 24.4.2020
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