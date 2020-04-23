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23 Nisan 2020, Perşembe
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şoku

Stachowiak şoku

Denızlı'nin Polonyalı eldiveni , 2 aylık alacağını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Denızlı'nin Polonyalı eldiveni , 2 aylık alacağını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetti. Horoz, "Takıma geçen hafta 1.5 milyon TL ödeme yapılmış. Stackhowiak ile yapılan görüşmede, kendisi geçen sezon aldığı ücretin 2 katı ücret talebinde bulunmuş ve tehditvari bir tutum sergilemiştir" açıklamasını yaptı.
  1. 23.4.2020
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