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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Denizlispor Olcay kontrat istedi

Olcay kontrat istedi

Olcay kontrat istedi

’de kalmak istediğini açıklayan , “Sezon sonu sözleşmem bitecek ama ayrılmayı düşünmüyorum. Kontratımı uzatmak istiyorum” dedi.

Yukatel Denizlispor'un tecrübeli oyuncusu , yeni sezonda da yeşil-siyahlı formayı giymeyi istediğini bildirdi. Sosyal medya hesabında taraftarların sorularını yanıtlayan Olcay, yeni tip koronavirüs salgın nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını evde sürdürdüğünü belirtti. kariyerine Denizlispor'da devam etmek istediğini dile getiren furbetçi oyuncu, "Sezon sonu sözleşmem bitecek ancak takımdan ayrılmayı düşünmüyorum ve sözleşmemi uzatmak istiyorum. 'de gerçekten çok mutluyum. Gelecek sezon çok daha farklı bir Olcay Şahan izletmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Teknik Direktör Bülent Uygun ile takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını dile getiren Olcay, ligin başlamasıyla ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

  1. 20.4.2020
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