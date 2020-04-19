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19 Nisan 2020, Pazar
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Horoz'da iç harekat

Horoz'da iç harekat

Denizli, Sackey’in bonservisi için Alanya ile söz kesti. Estupinan’ın takımı Guimaraes ile de görüşmeler devam ediyor.

Yukatel Denizlispor, sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan kiraladığı Isaac Sackey'in (26) bonservisini alabilmek için hareke geçti. Teknik direktör 'un, ön liberoda görev yapan Ganalı oyuncuyu yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği bildirildi. Başkan Ali Çetin'in Sackey transferi konusunda Alanyasporlu yöneticilerle temasta olduğu ve tarafların prensipte anlaşma sağladığı ifade edildi. Denizlispor'la bu sezon 15 , 4 de Ziraat Türkeyi Kupası müsabakasına çıkan 26 yaşındaki oyuncu ağları sarsamadı. Denizlispor, Sackey'in yanı sıra Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından kiraladığı Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan'ın da bonservisini almak için görüşmelerini sürdürüyor. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 25 maçta 11 gol kaydetti.
  1. 19.4.2020
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