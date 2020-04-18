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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Aissati’ye Twente talip

Aissati’ye Twente talip

ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan , ’ya geri dönebilir.

Denizlisporlu 'nin sezon sonunda 'ya döneceği ileri sürüldü. Yeşilsiyahlılarla 1 yıl daha mukavelesi bulunan Faslı orta sahanın eski kulübü Twente ile flört halinde olduğu öğrenildi. Hollanda kulübü yetkilerinin de 31 yaşındaki kanat oyuncusunu çok istediği ve en kısa zamanda Denizlisporlu kurmaylara resmi teklif sunacağı vurgulandı. Aissati'nin de futbola başladığı Hollanda'ya dönmeyi çok istediği açıklandı. PSV, Ajax, Twente ve Vitesse ekiplerinde görev yapan deneyimli oyuncu, serüvenine ile başlamıştı. Son 2.5 sezondur forması giyen Aissati, bu yıl ligde 25 maça çıkıp 5 asist yaptı. Aissati'nin güncel piyasa değeri 600 bin euro gözüküyor.
  1. 18.4.2020
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