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12 Nisan 2020, Pazar
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Denizli kalacak

Denizli kalacak

Denizlispor'un tecrübeli ismi , koronavirüs nedeniyle ara verilen ligin geleceği ve yeşil-siyahlıların durumu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Denizlispor'un tecrübeli ismi , koronavirüs nedeniyle ara verilen ligin geleceği ve yeşil-siyahlıların durumu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Ligin kesinlikle tamamlanması gerektiğini kaydeden Yumlu, "Herkesin kendine göre bir isteği var. Yarış adil bir şekilde tamamlanacaksa kesinlikle lig devam etmeli. Ülkemiz, bu zorluğun da üstesinden gelecektir" dedi. Denizlispor'un ligde kalması için gerekeni yapacaklarını da kaydeden tecrübeli stoper, "Matematiksel olarak kalmayı garantileyene kadar çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
  1. 12.4.2020
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