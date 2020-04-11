Denizlisporlu Hugo Rodallega hayalini açıkladı! Arjantin... - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Denizlispor Hugo Rodallega hayalini açıkladı! Arjantin...

Denizlisporlu hayalini açıkladı! Arjantin...

Denizlisporlu Hugo Rodallega hayalini açıkladı! Arjantin...

'un 34 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü , "'de 'ta oynamak, o formayı giymekten şeref duyarım" diye konuştu.

ekiplerinden Yukatel 'un Kolombiyalı golcüsü hayalini açıkladı.

corona virüsü salgını yüzünden liglere 19 Mart'ta verilip en az 2.5 ay sürmesi beklenen arada 'da yayın yapan bir programa konuşan 34 yaşındaki futbolcu, "'de 'ta oynamak, o formayı giymekten şeref duyarım. Kulübün İkinci Başkanı Roman Riquelme'ye hayranım. Beni arayıp, 'Burada oynar mısın' dese hiç düşünmem, teklifini kabul ederim. Onunla tanışmayı çok istiyorum. Riquelme mükemmel bir oyuncuydu" diye konuştu.

Sezon başında 'dan Denizlispor'a transfer olan Rodallega, 23 Süper Lig maçında forma giydi. Toplam 2093 dakika süre alan Kolombiyalı 6 kez fileleri sarstı. Rodallega'nın Denizlispor'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 11.04.2020
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