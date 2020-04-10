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10 Nisan 2020, Cuma
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Denizlispor'da sözleşme uzatma kararı!

Denizlispor'da sözleşme uzatma kararı!

ekiplerinden , sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek defans oyuncuları , ve ile yeniden sözleşme imzalamak için harekete geçti.

Corona virüsü salgını nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren 'da yönetim sözleşmesi sezon sonu sona erecek savunmacılarla masaya oturdu. Bu sezon iyi bir performans sergileyen sağ bek ve stoperler ve 'ı ikna etmeye çalışan yönetimin bu oyunculara 2'şer yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

Öte yandan yönetim, takımda kiralık olarak oynayan 23 yaşındaki Kolombiyalı forvet Oscar Estupinan'ın da takımda kalması için çalışma başlattı. Denizli ekibinin bu sezon 'de 5, 'nda da 7 gol atan oyuncunun bonservisini almak istediği kaydedildi. Bonservisi Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında bulunan Estupinan'ın takımda mutlu olduğu ve Denizlispor'da kalmak istediği öğrenildi.

Teknik direktör Bülent Uygun'un dört futbolcunun takımda kalmasını istediği belirtildi.

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  1. 10.04.2020
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