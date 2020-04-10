Denizlispor'da sözleşme uzatma kararı!
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek defans oyuncuları Zeki Yavru, Mustafa Yumlu ve Oğuz Yılmaz ile yeniden sözleşme imzalamak için harekete geçti.
Corona virüsü salgını nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren Yukatel Denizlispor'da yönetim sözleşmesi sezon sonu sona erecek savunmacılarla masaya oturdu. Bu sezon iyi bir performans sergileyen sağ bek Zeki Yavru ve stoperler Mustafa Yumlu ve Oğuz Yılmaz'ı ikna etmeye çalışan yönetimin bu oyunculara 2'şer yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.
Öte yandan yönetim, takımda kiralık olarak oynayan 23 yaşındaki Kolombiyalı forvet Oscar Estupinan'ın da takımda kalması için çalışma başlattı. Denizli ekibinin bu sezon Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 7 gol atan oyuncunun bonservisini almak istediği kaydedildi. Bonservisi Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında bulunan Estupinan'ın takımda mutlu olduğu ve Denizlispor'da kalmak istediği öğrenildi.
Teknik direktör Bülent Uygun'un dört futbolcunun takımda kalmasını istediği belirtildi.
- 10.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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