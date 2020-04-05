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05 Nisan 2020, Pazar
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emin ellerde

Denizlispor emin ellerde

formasıyla bu sezon 26 maçın tamamında 90'ar dakika kaleyi koruyan , takımının en istikrarlı ismi oldu.

formasıyla bu sezon 26 maçın tamamında 90'ar dakika kaleyi koruyan , takımının en istikrarlı ismi oldu. Ligin ilk 3 haftasında kurtardığı penaltılarla adından söz ettiren 33 yaşındaki file bekçisi, bu sezon çalıştığı teknik direktörler , ve 'un vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. Stackhowiak, geçtiğimiz sezon da Denizlispor'la 1. Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.
  1. 5.4.2020
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