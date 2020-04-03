Yukatel Denizli'nin hocası Bülent Uygun, takımın 6 Nisan'da toplanacağını söyledi. Millet olarak virüse karşı maça çıktıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Bu maçı kazanmak için herkes fedakarlık yapıyor. Bizler bu maçı kazanacağız. Kendimi tesislere kapattım. Hem antrenmanlarla ilgili çalışıyorum hem kitap okuyorum" diye konuştu.