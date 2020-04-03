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03 Nisan 2020, Cuma
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''Maçı kazanacağız''

''Maçı kazanacağız''

Yukatel 'nin hocası , takımın 6 Nisan'da toplanacağını söyledi. Millet olarak virüse karşı maça çıktıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Bu maçı kazanmak için herkes fedakarlık yapıyor. Bizler bu maçı kazanacağız. Kendimi tesislere kapattım. Hem antrenmanlarla ilgili çalışıyorum hem kitap okuyorum" diye konuştu.

Yukatel 'nin hocası , takımın 6 Nisan'da toplanacağını söyledi. Millet olarak virüse karşı maça çıktıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Bu maçı kazanmak için herkes fedakarlık yapıyor. Bizler bu maçı kazanacağız. Kendimi tesislere kapattım. Hem antrenmanlarla ilgili çalışıyorum hem kitap okuyorum" diye konuştu.

  1. 3.4.2020
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