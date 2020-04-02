Denizli’den çağrı

Yeşil-siyahlı Kulübün Başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maçların ertelenmesinin tüm takımlarda bütçeleri olumsuz etkilediğini ve desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi. Denizlispor Başkanı Çetin, Süper Lig'e verilen ara sonrası mali sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını, kulüplerin SGK ödemeleri ve maaşlar başta olmak üzere borçları bulunduğunu, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan para gelmemesi nedeniyle de borçlarla ilgili ödeme yapamadıklarını aktardı.

Liglerin ertelenmesi sebebiyle gelirlerin düşmesini beklediklerini vurgulayan Ali Çetin, "Kulüplerin borçları belli bir plan dahilinde ertelenmeli. Futbolcu ücretleri de düşmeli. Kulüplere transfer desteği sağlanmalı. TFF bu konuda net bir adım atmalı. Gelecek yıl zaten yayın gelirleri düşecek. Konuşulan senaryolar gerçekleşirse, kulüp gelirleri daha da düşer." diye konuştu.



HOROZ 6 NİSAN'DA TOPBAŞI YAPACAK

Başkan Ali Çetin, FIFA ve TFF'nin vereceği kararı beklediklerini kaydedip, "İlerleyen süreçteki duruma göre liglerin haziran ayı sonunda başlayacağı yönünde duyumlar alıyoruz. Hızlandırılan bir lig oynanacağını duyuyoruz. Salgın nedeniyle futbolcular bireysel antrenmanlarını da evde yapmaya çalışıyor. 6 Nisan'da top başı yapmayı planlıyoruz" dedi.