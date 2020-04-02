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02 Nisan 2020, Perşembe
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Denizli’den çağrı

Denizlispor Başkanı , koronavirüs salgınının tüm takımlarda bütçeleri olumsuz etkilediğini ifade edip, “Borçlar ertelenmeli” dedi.

Yeşil-siyahlı Kulübün Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maçların ertelenmesinin tüm takımlarda bütçeleri olumsuz etkilediğini ve desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi. Denizlispor Başkanı Çetin, 'e verilen ara sonrası mali sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını, kulüplerin ödemeleri ve maaşlar başta olmak üzere borçları bulunduğunu, 'ndan para gelmemesi nedeniyle de borçlarla ilgili ödeme yapamadıklarını aktardı.

Liglerin ertelenmesi sebebiyle gelirlerin düşmesini beklediklerini vurgulayan Ali Çetin, "Kulüplerin borçları belli bir plan dahilinde ertelenmeli. Futbolcu ücretleri de düşmeli. Kulüplere transfer desteği sağlanmalı. bu konuda net bir adım atmalı. Gelecek yıl zaten yayın gelirleri düşecek. Konuşulan senaryolar gerçekleşirse, kulüp gelirleri daha da düşer." diye konuştu.

HOROZ 6 NİSAN'DA TOPBAŞI YAPACAK
Başkan Ali Çetin, FIFA ve TFF'nin vereceği kararı beklediklerini kaydedip, "İlerleyen süreçteki duruma göre liglerin haziran ayı sonunda başlayacağı yönünde duyumlar alıyoruz. Hızlandırılan bir lig oynanacağını duyuyoruz. Salgın nedeniyle futbolcular bireysel antrenmanlarını da evde yapmaya çalışıyor. 6 Nisan'da top başı yapmayı planlıyoruz" dedi.

  1. 2.4.2020
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