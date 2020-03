Recep kendini ispatlayacak

Koronavirüssalgını nediyle lige verilen arayı evinde geçiren Denizlispor 'da, Recep Niyaz kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sakatlığının iyiye gittiğini belirten başarılı oyuncu, "Tedavimi ve kuvvetlendirme antrenmanlarımı evimde yapıyorum. Bu süreç bittikten sonra antrenmanlar başladığında takımla çalışmalara başlamayı umuyorum. Sahaya çıkmayı, maç kazanıp sevinç yaşamayı ve taraftarlarımızı çok özledik" dedi. Süper Lig 'deki geleceğine dair konuşan 24 yaşındaki on numara, "Artık kendimi Süper Lig'de ispatlayıp adım adım daha da yukarı çıkarmak istiyorum" ifadesini kullandı. Recep son olarak liglerin ertelenmesiyle ilgili, Bu lig bu sene oynanmazsa seneye oynanır. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. İnşallah bir an önce biter bu hastalık. Umarım bir an önce liglerimiz başlar. Hayatımız, ülkemiz ve dünya normal seyrine döner" değerlendirmesinde bulundu.