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28 Mart 2020, Cumartesi
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’da sıkı yönetim

Denizlispor’da sıkı yönetim

'da yönetim, koronavirüs salgınına yönelik sıkı önlemler aldı. İşi şansa bırakmayan kurmaylar, Tesisleri'nde asgari düzeyde personelin görevlendirilmesine karar verdi.

'da yönetim, koronavirüs salgınına yönelik sıkı önlemler aldı. İşi şansa bırakmayan kurmaylar, Tesisleri'nde asgari düzeyde personelin görevlendirilmesine karar verdi. Antrenmanlarını erteleyen Ege ekibi, geri kalan personeli ise izne gönderdi. Yönetim, tesislere giriş ve çıkışları da yasakladı.
  1. 28.3.2020
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