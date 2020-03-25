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25 Mart 2020, Çarşamba
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Horoz’da sıkıntı yok

Horoz’da sıkıntı yok

Başkanı , koronavirüs nedeniyle takımda herhangi bir sağlık sorununun olmadığını bildirdi.

Başkanı , koronavirüs nedeniyle takımda herhangi bir sağlık sorununun olmadığını bildirdi. Başkan Çetin, "Salgın nedeniyle takımda sağlık sorununa rastlamadık. Ancak şu an herkes tedbirli olacak. Ligler her zaman oynanır ama sağlık geri gelmiyor" dedi
  1. 25.3.2020
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