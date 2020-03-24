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24 Mart 2020, Salı
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Hugo’dan bayraklı çalışma

Hugo’dan Türk bayraklı çalışma

Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü , lige verilen koronavirüs arasında evinin bahçesinde çocuklarıyla çalışmaya devam ettiği videoyu hesabından paylaştı. Tecrübeli santrforun bayraklı tişört giydiği paylaşım, takipçilerinden büyük bir beğeni aldı.

Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü , lige verilen koronavirüs arasında evinin bahçesinde çocuklarıyla çalışmaya devam ettiği videoyu hesabından paylaştı. Tecrübeli santrforun bayraklı tişört giydiği paylaşım, takipçilerinden büyük bir beğeni aldı.
  1. 24.3.2020
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