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22 Mart 2020, Pazar
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’da gözler sakatlarda

Denizlispor’da gözler sakatlarda

salgınına alınan tedbirler nedeniyle tüm lig müsabakalarının ertelenmesi 'da sakatlara yaradı. tedavileri süren 8 oyuncunun liglerin yeniden başlaması beklenen nisan ayı içinde hazır olacağı öğrenildi.

salgınına alınan tedbirler nedeniyle tüm lig müsabakalarının ertelenmesi 'da sakatlara yaradı. tedavileri süren 8 oyuncunun liglerin yeniden başlaması beklenen nisan ayı içinde hazır olacağı öğrenildi. Kaleci Tolgahan, Recep, Barrow, Bergdich, Mbamba, Ben Youssef, Sacko ve Sackey'in evde tedavilerini sürdürdüğü ve bu oyuncuların nisan ayının ortalarında takıma döneceği açıklandı
  1. 22.3.2020
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