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22 Mart 2020, Pazar
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Haberler Denizlispor Denizlispor açıkladı! İşte antrenmanların başlayacağı tarih

Denizlispor açıkladı! İşte antrenmanların başlayacağı tarih

Denizlispor açıkladı! İşte antrenmanların başlayacağı tarih

Süper Lig ekiplerinden , yeni tip salgını nedeniyle takıma verilen iznin perşembe günü sonlanacağını ve saat 16.00'da antrenmanlara başlanılacağını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden 'un, Perşembe günü antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, yeni tip (Kovid-19) salgını kapsamında alınan karar doğrultusunda takıma verilen iznin perşembe günü sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, "Takımımız 26 Mart Perşembe günü saat 16.00'da toplanarak çalışmalara başlayacaktır." ifadesi yer aldı.

Çalışmaların taraftar ve basına kapalı gerçekleştirileceği öğrenildi.

HUGO RODALLEGA TÜRK BAYRAKLI TİŞÖRTLE ÇALIŞTI

Takımın golcü oyuncusu Hugo Rodallega, lige verilen arada evinin bahçesinde çocuklarıyla çalışmaya devam ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncunun Türk bayraklı tişört giydiği paylaşım, takipçilerinden beğeni aldı.

  1. 22.03.2020
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