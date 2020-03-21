Denizlispor’da 4 gün izin - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Denizlispor’da 4 gün izin

’da 4 gün izin

Denizlispor’da 4 gün izin

Liglerin ertelenmesinin ardından 'da teknik heyet tarafından futbolculara 4 gün izin verildi. Yerli ve çıkmamaları gerektiği tebliğ edildi.

Liglerin ertelenmesinin ardından 'da teknik heyet tarafından futbolculara 4 gün izin verildi. Yerli ve çıkmamaları gerektiği tebliğ edildi. Sakat oyuncuların tesislere gelip bireysel olarak tedavi ve çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri aktarıldı.

  1. 21.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor’da 4 gün izin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN