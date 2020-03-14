Denizlispor’da 3 puan inancı - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Denizlispor’da 3 puan inancı

’da 3 puan inancı

Denizlispor’da 3 puan inancı

galibiyetinin ardından 'de F.Bahçe karşısında 3 puanı kaçıran , G.Birliği karşısında serisini sürdürmek istiyor.

galibiyetinin ardından 'de F.Bahçe karşısında 3 puanı kaçıran , G.Birliği karşısında serisini sürdürmek istiyor. 7 eksikleri olmasına rağmen formayı verecekleri futbolculara inançlarının tam olduğunu vurguladı.
  1. 14.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor’da 3 puan inancı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN