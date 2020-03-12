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12 Mart 2020, Perşembe
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Varsa yoksa 3 puan

Varsa yoksa 3 puan

'de F.Bahçe karşısında galibiyeti kaçıran ve beraberlikle dönen Denizlispor, sahasında G.Birliği'ni devirip iyi gidişatını sürdürmek istiyor. ve , "Ne olursa olsun bu maçtan 3 istiyoruz. 3 puan almak isteyen taraf biz olacağız" diye iddialı konuştu.

'de F.Bahçe karşısında galibiyeti kaçıran ve beraberlikle dönen Denizlispor, sahasında G.Birliği'ni devirip iyi gidişatını sürdürmek istiyor. ve , "Ne olursa olsun bu maçtan 3 istiyoruz. 3 puan almak isteyen taraf biz olacağız" diye iddialı konuştu.
  1. 12.3.2020
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