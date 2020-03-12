Denizlispor Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti
Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor. yeşil-siyahlı ekip bugün yaptığı yaklaşık 1 saatlik antrenmanla devam ettirdi.
Süper Lig'de Denizlispor, 26. haftada konuk edeceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün yaptığı yaklaşık 1 saatlik antrenmanla devam ettirdi.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Teknik Direktör Bülent Uygun oyuncuları ile yakından ilgilendi. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman taktik çalışmanın ardından şut çalışmalarıyla son buldu.
Sakatlığı nükseden kaleci Tolgahan Acar antrenmana katılmazken, tedavileri devam eden Hadi Sacko, Isaac Sackey, Zakarya Bergdıch ve Kibong Mbamba fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.
Denizlispor - Gençlerbirliği maçı 14 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Orta sıraları yakından ilgilendiren maçı, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
- 12.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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