Denizlispor Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'de Denizlispor, 26. haftada konuk edeceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün yaptığı yaklaşık 1 saatlik antrenmanla devam ettirdi.



Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Teknik Direktör Bülent Uygun oyuncuları ile yakından ilgilendi. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman taktik çalışmanın ardından şut çalışmalarıyla son buldu.



Sakatlığı nükseden kaleci Tolgahan Acar antrenmana katılmazken, tedavileri devam eden Hadi Sacko, Isaac Sackey, Zakarya Bergdıch ve Kibong Mbamba fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.



Denizlispor - Gençlerbirliği maçı 14 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Orta sıraları yakından ilgilendiren maçı, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.