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12 Mart 2020, Perşembe
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Denizlispor maçı hazırlıklarına devam etti

Denizlispor Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti

'in 26. haftasında ile karşılaşacak Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor. yeşil-siyahlı ekip bugün yaptığı yaklaşık 1 saatlik antrenmanla devam ettirdi.

'de Denizlispor, 26. haftada konuk edeceği maçının hazırlıklarını bugün yaptığı yaklaşık 1 saatlik antrenmanla devam ettirdi.

Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Teknik Direktör Bülent Uygun oyuncuları ile yakından ilgilendi. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman taktik çalışmanın ardından şut çalışmalarıyla son buldu.

Sakatlığı nükseden kaleci antrenmana katılmazken, tedavileri devam eden Hadi Sacko, Isaac Sackey, Zakarya Bergdıch ve Kibong Mbamba fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Denizlispor - Gençlerbirliği maçı 14 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Orta sıraları yakından ilgilendiren maçı, kokartlı hakem yönetecek.

  1. 12.03.2020
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