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03 Mart 2020, Salı
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'da maçı öncesi şok! 3 eksik

Denizlispor'da Fenerbahçe maçı öncesi şok! 3 eksik

’in Ege temsilcisi , cumartesi günü konuk olacağı maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde, Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Ege temsilcisinin koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, dayanıklılık çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik çalışmalarıyla yaklaşık 1 saat sürdü. Öte yandan 'da tedavileri devam eden Kibong Mbamba, Tiago Lopes ve Zakarya Bergdich fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

  1. 03.03.2020
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