Uygun adım!

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Denizli ağırladığı Y.Malatya'yı 2-0 yenerek, 8 maç sonra galibiyetle tanıştı. Horoz'a galibiyeti getiren golleri 34'te Mustafa ve 75'te Barrow kaydetti. Malatya, 45+1'de Hadebe'nin direkt kırmızı görmesiyle 2. yarıyı 10 kişi oynadı.

2020'DE İLK KEZ

Maçta iki topu direkten dönen Ege ekibi, 2020'de ilk galibiyetini aldı ve evinde 23 Kasım'daki Rize sınavından beri süren 5 maçlık 3 puan hasretine de son verdi. Son olarak Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş'a karşı kazanan Y.Malatya'nın ise galibiyet hasreti 8 maça yükseldi.

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Denizli Teknik Direktörü Bülent Uygun, Y.Malatya karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Uygun, "Bugün 24 şut atmışız, 33 tane gol girişimi için orta yapmışız. 2 topumuz direkten döndü. Galibiyeti fazlasıyla hak ettik" dedi.

"BOTLARINI TEMİZLERİM"

Denizlispor'da ilk golün sahibi olan Mustafa Yumlu, İdlib'deki hain saldırıyı kınadı. Yumlu, "İdlib'e gitmeye can atıyorum. Belki acemiyim, operasyona göndermeyecekler ama gerekirse kardeşlerimin botlarını temizlerim. Bu şanlı bayrak için kefenimle her şeye hazırım" ifadelerini kullandı.