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02 Mart 2020, Pazartesi
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Uygun adım!

Uygun adım!

, Y.’yı 2-0 yenerek, yeni hocası ’la 8 maç sonra galibiyetle tanıştı. Sarı-kırmızılılar ise üst üste 6. yenilgisini aldı.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta ağırladığı Y.'yı 2-0 yenerek, 8 maç sonra galibiyetle tanıştı. Horoz'a galibiyeti getiren golleri 34'te Mustafa ve 75'te Barrow kaydetti. Malatya, 45+1'de Hadebe'nin direkt kırmızı görmesiyle 2. yarıyı 10 kişi oynadı.

2020'DE İLK KEZ

Maçta iki topu direkten dönen Ege ekibi, 2020'de ilk galibiyetini aldı ve evinde 23 Kasım'daki sınavından beri süren 5 maçlık 3 puan hasretine de son verdi. Son olarak yönetiminde 'a karşı kazanan Y.Malatya'nın ise galibiyet hasreti 8 maça yükseldi.

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"
Denizli Teknik Direktörü , Y.Malatya karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Uygun, "Bugün 24 şut atmışız, 33 tane gol girişimi için orta yapmışız. 2 topumuz direkten döndü. Galibiyeti fazlasıyla hak ettik" dedi.

"BOTLARINI TEMİZLERİM"
Denizlispor'da ilk golün sahibi olan , 'deki hain saldırıyı kınadı. Yumlu, "İdlib'e gitmeye can atıyorum. Belki acemiyim, operasyona göndermeyecekler ama gerekirse kardeşlerimin botlarını temizlerim. Bu şanlı bayrak için kefenimle her şeye hazırım" ifadelerini kullandı.

  1. 2.3.2020
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