Mustafa Yumlu: Kefenimle İdlib'e gitmeye hazırım!
Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken takımının ilk golünü atan Mustafa Yumlu karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu 'İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum' dedi.
Yukatel Denizlispor'un BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendiği maçın ilk golünü atan Mustafa Yumlu, karşılaşma sonrası BeIN Sports'a açıklamalar yaptı. Futbol konuşmak istemediğini dile getiren Mustafa Yumlu sözlerine Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözünden alıntı yaparak başlarken, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardır; 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz.' Biz böyle bir milletiz" dedi.
Tecrübeli savunmacının duygulandığı görülürken, "Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Bizi göndermezler ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum" ifadelerini kullandı.
- 01.03.2020
-
Fenerbahçe'de hedef Alman ekolü! İşte 3 aday
Toplam 1
Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
-
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
Toplam 1
Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
-
Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
Toplam 1
Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Mustafa Yumlu: Kefenimle İdlib'e gitmeye hazırım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.