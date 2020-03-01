Mustafa Yumlu: Kefenimle İdlib'e gitmeye hazırım!

Yukatel Denizlispor'un BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendiği maçın ilk golünü atan Mustafa Yumlu, karşılaşma sonrası BeIN Sports'a açıklamalar yaptı. Futbol konuşmak istemediğini dile getiren Mustafa Yumlu sözlerine Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözünden alıntı yaparak başlarken, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardır; 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz.' Biz böyle bir milletiz" dedi.

Tecrübeli savunmacının duygulandığı görülürken, "Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Bizi göndermezler ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum" ifadelerini kullandı.