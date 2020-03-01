Mustafa Yumlu: Kefenimle İdlib'e gitmeye hazırım! - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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: Kefenimle 'e gitmeye hazırım!

Mustafa Yumlu: Kefenimle İdlib'e gitmeye hazırım!

'in 24. haftasında Denizlispor sahasında 'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken takımının ilk golünü atan karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu ''e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum' dedi.

Yukatel Denizlispor'un BtcTurk 'u 2-0 yendiği maçın ilk golünü atan , karşılaşma sonrası BeIN Sports'a açıklamalar yaptı. konuşmak istemediğini dile getiren Mustafa Yumlu sözlerine 'nun bir sözünden alıntı yaparak başlarken, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardır; 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz.' Biz böyle bir milletiz" dedi.

Tecrübeli savunmacının duygulandığı görülürken, "Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, 'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Bizi göndermezler ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 01.03.2020
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