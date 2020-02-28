Horoz ötecek - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Horoz ötecek

Horoz ötecek

Horoz ötecek

, "Oyun felsefesiyle, duruşuyla, kazanma azmiyle, mücadelesiyle gurur duyulan bir izleteceğiz" dedi.

'de 8 maçtır kazanamayan 'da, yeni teknik patron iddialı konuştu. Takımıyla ilk maçında 'ya 2-0 mağlup olan tecrübeli hoca, "Oyun felsefesiyle, duruşuyla, kazanma azmiyle, sahadaki mücadelesiyle gurur duyulan bir Denizlispor izleteceğiz" ifadelerini kullandı

ÇIKIŞ MAÇI OLACAK
Yeni 'ya karşı zorlu bir maça çıkacaklarını kaydeden Uygun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kazanmak istiyoruz çünkü 8 haftadan beri yaşanan sendrom takım üzerinde büyük bir etki yarattı. Oluşan bu durum sonucunda bazen seyircimizle aramızda kopukluklar oluştu. Malatya maçını bunun için çıkış maçı olarak görüyoruz."

  1. 28.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Horoz ötecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN