Horoz ötecek
Bülent Uygun, "Oyun felsefesiyle, duruşuyla, kazanma azmiyle, mücadelesiyle gurur duyulan bir Denizlispor izleteceğiz" dedi.
Süper Lig'de 8 maçtır kazanamayan Denizlispor'da, yeni teknik patron Bülent Uygun iddialı konuştu. Takımıyla ilk maçında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan tecrübeli hoca, "Oyun felsefesiyle, duruşuyla, kazanma azmiyle, sahadaki mücadelesiyle gurur duyulan bir Denizlispor izleteceğiz" ifadelerini kullandı
ÇIKIŞ MAÇI OLACAK
Yeni Malatya'ya karşı zorlu bir maça çıkacaklarını kaydeden Uygun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kazanmak istiyoruz çünkü 8 haftadan beri yaşanan sendrom takım üzerinde büyük bir etki yarattı. Oluşan bu durum sonucunda bazen seyircimizle aramızda kopukluklar oluştu. Malatya maçını bunun için çıkış maçı olarak görüyoruz."
- 28.2.2020
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ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
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