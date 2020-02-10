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10 Şubat 2020, Pazartesi
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gelecekten umutlu

Denizlispor gelecekten umutlu

'de ile deplasmanda golsüz berabere kalan 'da Başkan , takımın mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

'de ile deplasmanda golsüz berabere kalan 'da Başkan , takımın mücadelesinden memnun olduğunu söyledi. 'da 3 puanı hak ettiklerini belirten Çetin, "Deplasmanda, üstelik soğuk bir havada alınan beraberlik değerli. Ancak artık kazanmamız gerekiyor" diye konuştu. Takımın 3 haftadır şanssızlıklar yaşadığını anlatan Çetin, "Ben futbolcularımızı gayretlerinden dolayı kutluyorum. Taraftarımız da bizi hiç yalnız bırakmıyor, onlara da teşekkür ederim. Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi bir olacak. Seri başlatacağız. Kulübümüz inanıyorum ki layık olduğu yere gelecek" ifadelerini kullan

dı.

  1. 10.02.2020
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