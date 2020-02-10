Denizlispor gelecekten umutlu
Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Yukatel Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, takımın mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.
Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Yukatel Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, takımın mücadelesinden memnun olduğunu söyledi. Konya'da 3 puanı hak ettiklerini belirten Çetin, "Deplasmanda, üstelik soğuk bir havada alınan beraberlik değerli. Ancak artık kazanmamız gerekiyor" diye konuştu. Takımın 3 haftadır şanssızlıklar yaşadığını anlatan Çetin, "Ben futbolcularımızı gayretlerinden dolayı kutluyorum. Taraftarımız da bizi hiç yalnız bırakmıyor, onlara da teşekkür ederim. Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi bir Denizlispor olacak. Seri başlatacağız. Kulübümüz inanıyorum ki layık olduğu yere gelecek" ifadelerini kullan
dı.
- 10.02.2020
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Mantık değişecek
Toplam 2
Yorum
BKJ Fulbolun ? motivasyon zaten, motivasyonu yüksek tutan kazanma şansı yüksek olur.
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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü
Toplam 1
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karakartal Douglas Gökhanın yokluğunu aratmayacaktır
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Trabzonspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Toplam 1
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karakartal geçmiş olsun büyük başkan
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