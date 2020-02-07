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07 Şubat 2020, Cuma
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Sacko müjdesi

Sacko müjdesi

 Lig'de galibiyete hasret kalan Denizlispor'da 'nun iyileşmesi teknik heyetin yüzünü biraz olsun güldürdü.

Lig'de galibiyete hasret kalan Denizlispor'da 'nun iyileşmesi teknik heyetin yüzünü biraz olsun güldürdü. Yeşil-siyahlıların antrenmanına sakatlıkları süren Thiago Lopes ve Ogenyi Onazi katılmazken, sakatlığı düzelen Hadi Sacko ise takımla beraber çalışmalara başladı. Malili kanat oyuncusu, 20 maçta 3'er gol ve asist yaptı.

  1. 7.2.2020
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