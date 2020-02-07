Sacko müjdesi

Süper Lig'de galibiyete hasret kalan Denizlispor'da Hadi Sacko'nun iyileşmesi teknik heyetin yüzünü biraz olsun güldürdü. Yeşil-siyahlıların antrenmanına sakatlıkları süren Thiago Lopes ve Ogenyi Onazi katılmazken, sakatlığı düzelen Hadi Sacko ise takımla beraber çalışmalara başladı. Malili kanat oyuncusu, 20 maçta 3'er gol ve asist yaptı.