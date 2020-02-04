Ege’de gülen yok

Süper Lig'in iki Ege temsilcisi Denizlispor ile Göztepe, 20'inci haftanın kapanış mücadelesinde karşı karşıya geldi. İkinci yarıya iki galibiyetle giren Göztepe, deplasmanda galibiyeti son anlarda yediği golle kaçırdı ve 1 puana razı oldu: 1-1. Mücadelenin 9'uncu dakikasında Serdar Gürler, ceza sahasının dışından çok sert bir vuruş çıkardı ve Göztepe'yi öne geçiren golü attı. 25'te Denizlispor'un Aissati ile bir şutu direkten döndü. Devre 1-0 sona erdi.



GOL VAR'DAN GELDİ

Ev sahibi Denizlispor, ikinci yarıda rakip kalede daha çok gol arayan taraftı. 60'ta Aissati'nin ortasına kimse dokunamadı, 65'te kaleci Beto, Ben Youssef'in yakın mesafeden kafa vuruşunu müthiş çıkardı. 85'te Barrow ortaladı, Rodallega'nın vuruşunu Beto çıkardı, dönen topu Estupinan ağlara yolladı. Yan hakemin ofsayt bayrağı sonrası pozisyon VAR'da incelendi ve gol geçerli sayıldı. Mücadele 1-1 sona erdi.



GOLDE OFSAYT VAR MI, YOK MU?

85'te Denizli'nin attığı gol çok tartışıldı. VAR'a göre yandaki pozisyonda golü atan Denizlili Estupinan, topun gerisindeydi.