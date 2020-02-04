Denizlispor antrenmanında şok eksik! Yeni transfer...
Denizlispor, 8 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde başladı. Antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 Şubat Pazartesi oynanan maçta sakatlanan yeni transfer Onazi ise antrenmana katılmadı.
Denizlispor, Süper Lig'in 21. haftasında konuk olacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden antrenman dar alanda çift kale maç ile sona erdi. Göztepe maçına ilk 11 olarak başlayan futbolcular ise antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Yeşil-siyahlı ekipte tedavisi devam eden Tiago Lopes ve 3 Şubat Pazartesi oynanan maçta sakatlanan Onazi antrenmana katılmadı. Tedavileri devam eden isimlerden Tolgahan Acar takımla birlikte çalışırken, Hadi Sacko ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
Denizlispor antrenmanında şok eksik! Yeni transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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