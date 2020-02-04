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04 Şubat 2020, Salı
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Denizlispor antrenmanında şok eksik! Yeni ...

Denizlispor antrenmanında şok eksik! Yeni transfer...

Denizlispor, 8 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarına Tesisleri'nde, Teknik Direktör yönetiminde başladı. Antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 Şubat Pazartesi oynanan maçta sakatlanan yeni  Onazi ise antrenmana katılmadı.

Denizlispor, 'in 21. haftasında konuk olacağı maçının hazırlıklarına başladı. Top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden antrenman dar alanda çift kale maç ile sona erdi. maçına ilk 11 olarak başlayan futbolcular ise antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Yeşil-siyahlı ekipte tedavisi devam eden Tiago Lopes ve 3 Şubat Pazartesi oynanan maçta sakatlanan Onazi antrenmana katılmadı. Tedavileri devam eden isimlerden takımla birlikte çalışırken, Hadi Sacko ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

  1. 04.02.2020
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