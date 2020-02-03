Mehmet Özdilek: En iyi performansımızdı

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, takımının ortaya koyduğu futboldan memnun olduğunu söyledi. akımın en iyi iç saha performansını yansıttığını dile getiren Mehmet Özdilek, "En üst sevideydik. Rakibin pozisyonu yoktu. Tek pozisyon var gol attılar, bunu da biz rakibin ayağına attık. Ondan sonra oyunu forse ettik. Rakibi baskı altına aldık, kenarları kullandık, duran toplarımız, şutlarımız ve direkten dönen topumuz oldu. İkinci yarı bu baskıyı sürdürmek kolay değildi. Maçın başında Onazi'nin beklenmedik sakatlığı vardı. Oyunu tek kaleye döndürdük. Golü erken bulsak belki 3-1, 4-1, 5-1 kazanabilirdik. Gol çok geç geldi" dedi.

"ÜÇ PUANI HAK ETMİŞTİK"

Beraberliğe üzülmediklerini ancak kazanacak pozisyonlar bulduklarını da vurgulayan genç teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Bu oyunun karşılığında kaybedebilirdik. Ancak gol yollarında, son vuruşlarda basit hatalar yapıyoruz. Basit pozisyonları değerlendiremiyoruz ki usta ayaklarımız var. Bu oyunun karşılığı 3 puandı ama kazanamıyorsan kaybetmemek de çok kıymetli. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum, seyircimize teşekkür ediyorum. İlk müsabakada bu kaybı telafi edeceğiz."

"DENİZLİSPOR İKİNCİ YARI İYİ BASKI KURDU"

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise Denizli deplasmanında alınan 1 puanın değerli olduğunu kaydetti. İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Parlatan, "Denizlispor'un ikinci yarıda büyük bir arzusu vardı. Maçı çevirebilmek adına çok baskı yaptılar, onları takdir etmek lazım. Kendi oyunumuzu daha iyi sahaya yansıtmalıyız. Bunu çok çalışarak yapacağız. Buradan 1 puan aldık. Çok iyi oynamadığımız maçta bu bizim avantajdı" diye konuştu.