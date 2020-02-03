Denizlispor-Göztepe | CANLI

Süper Lig'in 20. haftasındaki Ege derbisinde Yukatel Denizlispor sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk ediyor. Ev sahibi takım alt sıralardan kurtulmak için mutlaka kazanmak istiyor. Geçtiğimiz hafta yeni stadyumunun açılışında Beşiktaş'ı mağlup eden Göztepe ise çıkışını sürdürmenin peşinde...

DENİZLİSPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Atatürk Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan zorlu karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadelenin hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.

İŞTE 11'LER;

Yukatel Denizlispor: Stachowiak, Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Özgür Çek, Ben Youssef, Onazi, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Murawski, Barrow, Rodallega

Göztepe: Beto, Alpaslan, Titi, Gassama, Berkan Emir, Soner, Andre Castro, Serdar Gürler, Halil, Napoleoni, Jerome

GÖZTEPE'NİN DENİZLİ'YE KARŞI GALİBİYETİ YOK

Ligin ilk devresinde İzmir'de rakibiyle golsüz berabere kalan Göztepe, Süper Lig'de 8. kez rakip olacağı Yukatel Denizlispor'a karşı henüz galibiyet alamadı. Geride kalan 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 6 gol atıp kalesinde 12 gol gördü.

İKİ TAKIMDA DA SAKATLAR VAR

Denizli temsilcisinde Tiago Lopes, Hadi Sacko ve Tolgahan Acar'ın sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacağı bildirildi. Wallace Reis'in forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte ise Zlatko Tripic'in de sakatlığı bulunuyor.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

*Denizlispor'un Süper Lig tarihinde mağlup olmadan en fazla karşılaştığı rakibi Göztepe (4G 3B).

*Göztepe, Denizlispor deplasmanında çıktığı üç Süper Lig maçının ikisinde gol atamadı ve bu karşılaşmalarda sadece bir puan alabildi (1B 2M).

*Süper Lig'de dört haftadır galip gelemeyen Denizlispor (1B 3M), daha önceki dört karşılaşmadan 10 puan çıkarmıştı (3G 1B).

*Deplasmanda oynadığı son altı maçın dördünü kazanan Göztepe (2M), daha önceki 34 dış saha karşılaşmasında elde ettiği galibiyet sayısına ulaşmak için sahaya çıkıyor (5G 9B 20M).

*2019/20 Süper Lig sezonunda Beşiktaş'ın (14/29; %48) ardından attığı gollerin en büyük bölümü duran toptan gelen takım Denizlispor (8/20; %40).

*Göztepe ise yediği gollerin en büyük bölümü duran toptan gelen ekip konumunda (%57; 12/21).

*Bu sezon deplasmanda oynadığı 10 Süper Lig maçının dördünde kalesini gole kapatan Göztepe, bu alanda ligin en iyi iki takımından biri (Antalyaspor ile birlikte).

*Süper Lig'de rakip kaleye çektiği son dört isabetli şutun üçü gol olan Hugo Rodallega, son iki karşılaşmada ise isabet bulamadı.

*Bu sezon Denizlispor formasıyla iç sahada rakip fileleri birden fazla kez havalandıran tek oyuncu Oscar Estupinan (3).

*Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son 10 golün altısında Serdar Gürler'in doğrudan katkısı var (3 gol & 3 asist).

*Son altı Süper Lig maçında dördüncü golünü atan Halil Akbunar, daha önceki 13 karşılaşmayı boş geçmişti.