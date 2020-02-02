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02 Şubat 2020, Pazar
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kenetlendi

Denizli kenetlendi

, 'yi eli boş göndereceklerini söyledi.

, 'yi eli boş göndereceklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Rakibimize saygımız var. Gerçek potansiyelimizi çıkaracağız. Taraftarımızın önünde kazanıp zor günleri geride bırakacağız" dedi.
  1. 2.2.2020
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