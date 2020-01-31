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31 Ocak 2020, Cuma
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Şifo Mehmet’ten derbide gözdağı

Şifo Mehmet’ten derbide gözdağı

Ligde 4 maçtır kazanamayan Denizlispor gözünü, Ege derbisine çevirdi. , " maçında kazanmak için sahada adına her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ligde 4 maçtır kazanamayan Denizlispor gözünü, Ege derbisine çevirdi. , " maçında kazanmak için sahada adına her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 31.1.2020
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