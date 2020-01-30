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30 Ocak 2020, Perşembe
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Denizlispor Aatif’i istiyor

Denizlispor Aatif’i istiyor

, 'da kalan 'yu gündemine aldı. Futbolcuyla temas kuran yönetim, ilk teklifi yaparak beklemeye geçti.

, 'da kalan 'yu gündemine aldı. Futbolcuyla temas kuran yönetim, ilk teklifi yaparak beklemeye geçti. 33 yaşındaki Faslı yıldız bu sezon 17 maçta 1 gol attı. Öte yandan pazartesi günü 'yi konuk edecek Horozlar'a Hadi Sacko'dan kötü haber geldi. Sacko'nun kasığında yırtık tespit edildi. Malili yıldızın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Sacko bu sezon çıktığı 20 maçta 3 kez fileleri sarsmayı başardı.
  1. 30.1.2020
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