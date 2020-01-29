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29 Ocak 2020, Çarşamba
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’yi yeneceğiz

Göztepe’yi yeneceğiz

Ligin ve 'a yenilen 'da panik yok.

Ligin ve 'a yenilen 'da panik yok. Yönetici Ali Fırat, soğukkanlı olmaları gerektiğini söylerken, "Önümüzde 15 koca hafta var bu da 45 puan demek. maçına odaklandık. Kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.
  1. 29.1.2020
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