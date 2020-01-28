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28 Ocak 2020, Salı
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Horoz evinde ötemiyor!

Horoz evinde ötemiyor!

Evindeki maçta 'a kaybeden , ilginç bir istatistiğe imza attı. Yeşil-siyahlılar, topladıkları 22 puanın 15'ini deplasmanda alırken, evinde 9 maçta 7 puan elde edebildi.

Evindeki maçta 'a kaybeden , ilginç bir istatistiğe imza attı. Yeşil-siyahlılar, topladıkları 22 puanın 15'ini deplasmanda alırken, evinde 9 maçta 7 puan elde edebildi. Ligde son 4 maçında 1 puan alan Horoz, kupada da 'a penaltılarla elenmişti.
  1. 28.1.2020
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