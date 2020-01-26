Denizlispor Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 19. haftasında ara transferde kadrosuna önemli isimleri katan Antalyaspor ile son maçında deplasmanda Galatasaray'ı zorlayan Denizlispor karşı karşıya geliyor. İki takımın da hedefi mutlak 3 puan...

DENİZLİSPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yukatel Denizlispor'un sahasında Antalyaspor'u konuk edeceği zorlu maç saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Denizlispor: Adam Stachowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Isaac Sackey, Zakarya Bergdich, Murawski, Onazi, Recep Niyaz, Oscar Estupinan, Barrow, Rodallega

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Celutska, Kudryashov, Chico, Charles, Doğukan, Podolski, Sinan Gümüş, Jahovic

MAÇ BİLETİ GELİRLERİ ELAZIĞ'A GÖNDERİLECEK

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, sahalarında Antalyaspor ile yapacakları maçta deplasman tribünü biletlerinden elde edilecek geliri, Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi. Konuk takım Antalyaspor da Elazığ ve Malatya'da etkili olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 Şubat'ta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçında bilet gelirlerini, depremzedelere göndereceklerini duyurdu.

DEFANSA TAKVİYE YAPTI

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa'dan ayrılan Tunuslu stoper Syam Ben Youssef'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, stoper mevkisinde görev yapan 30 yaşındaki Ben Youssef ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)