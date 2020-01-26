Denizlispor Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'u ağırlıyor. Sinan Gümüş, Lukas Podolski ve Adis Jahovic gibi flaş transferlere imzasını atan konuk ekip, düşme hattından kurtulmak istiyor. Ev sahibi takım da bu karşılaşmayı kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Peki, Denizlispor-Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler? İşte yanıtı...
Süper Lig'in 19. haftasında ara transferde kadrosuna önemli isimleri katan Antalyaspor ile son maçında deplasmanda Galatasaray'ı zorlayan Denizlispor karşı karşıya geliyor. İki takımın da hedefi mutlak 3 puan...
DENİZLİSPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Yukatel Denizlispor'un sahasında Antalyaspor'u konuk edeceği zorlu maç saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Denizlispor: Adam Stachowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Isaac Sackey, Zakarya Bergdich, Murawski, Onazi, Recep Niyaz, Oscar Estupinan, Barrow, Rodallega
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Celutska, Kudryashov, Chico, Charles, Doğukan, Podolski, Sinan Gümüş, Jahovic
MAÇ BİLETİ GELİRLERİ ELAZIĞ'A GÖNDERİLECEK
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, sahalarında Antalyaspor ile yapacakları maçta deplasman tribünü biletlerinden elde edilecek geliri, Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi. Konuk takım Antalyaspor da Elazığ ve Malatya'da etkili olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 Şubat'ta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçında bilet gelirlerini, depremzedelere göndereceklerini duyurdu.
DEFANSA TAKVİYE YAPTI
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa'dan ayrılan Tunuslu stoper Syam Ben Youssef'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, stoper mevkisinde görev yapan 30 yaşındaki Ben Youssef ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
- Antalyaspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Denizlispor (3G 3B), rakibine en son Ekim 1996'da mağlup oldu (1-5).
- Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Denizlispor'a mağlup olan Antalyaspor, Eylül 1986'dan bu yana rakibine üst üste iki kez yenilmiyor. Denizlispor, Süper Lig tarihinde Antalyaspor'u aynı sezonda ilk kez iki kere mağlup etmek için sahaya çıkıyor.
- Süper Lig'de üç haftadır galibiyet alamayan Denizlispor'un (1B 2M), Mehmet Özdilek göreve geldikten sonra dört maçlık serisi bulunmuyor.
- Süper Lig'de oynadığı son 11 maçın sekizinden mağlubiyetle ayrılan Antalyaspor (3B), son iki karşılaşmayı toplam sekiz gol yiyerek kaybetti.
- Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı oynadığı son altı maçta sırasıyla bir yenilgi, bir beraberlik alan Antalyaspor (3B 3M), son karşılaşmasında Gaziantep FK ile berabere kalmıştı.
- Antalyaspor bu sezon Süper Lig'de en az gol atan iki takımdan biri (15; Ankaragücü ile birlikte). Denizlispor ise şu ana kadar rakip kalelere en az isabetli şut gönderen ekip konumunda (55).
- Bu sezon Süper Lig'de maçları en uzun süre berabere giden takım Denizlispor (947 dakika), en kısa süre berabere giden ekip Antalyaspor (588 dakika).
- Hugo Rodallega'nın Süper Lig kariyerinde Antalyaspor'dan (4) daha fazla gol attığı tek takım Beşiktaş (6).
- Denizlispor forması giyen Olcay Şahan'ın Süper Lig kariyerinde Gençlerbirliği'nin (5) ardından filelerini en fazla havalandırdığı takım Antalyaspor (4).
- Antalyaspor'un bu sezon deplasmanda attığı beş gol dört farklı oyuncudan gelirken; iki gol kaydeden tek isim Serdar Özkan.
- 26.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Denizlispor Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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