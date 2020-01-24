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24 Ocak 2020, Cuma
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Kasımpaşalı Denizlispor’da

Kasımpaşalı Özgür Çek Denizlispor’da

Denizlispor, 'dan ayrılan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ozgur Cek'i etti. Tecrubeli futbolcu, Başkan Ali Cetin'in de katıldığı torende 2.5 yıllık sozleşmeyi imzaladı. Cek, lacivert-beyazlılarda bu sezon oynadığı 8 macta 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Denizlispor, 'dan ayrılan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ozgur Cek'i etti. Tecrubeli futbolcu, Başkan Ali Cetin'in de katıldığı torende 2.5 yıllık sozleşmeyi imzaladı. Cek, lacivert-beyazlılarda bu sezon oynadığı 8 macta 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 24.1.2020
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