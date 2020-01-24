Kasımpaşalı Özgür Çek Denizlispor’da
Denizlispor, Kasımpaşa'dan ayrılan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ozgur Cek'i transfer etti. Tecrubeli futbolcu, Başkan Ali Cetin'in de katıldığı torende 2.5 yıllık sozleşmeyi imzaladı. Cek, lacivert-beyazlılarda bu sezon oynadığı 8 macta 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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