Kasımpaşalı Özgür Çek Denizlispor’da

Denizlispor, Kasımpaşa'dan ayrılan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ozgur Cek'i transfer etti. Tecrubeli futbolcu, Başkan Ali Cetin'in de katıldığı torende 2.5 yıllık sozleşmeyi imzaladı. Cek, lacivert-beyazlılarda bu sezon oynadığı 8 macta 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.