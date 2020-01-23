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23 Ocak 2020, Perşembe
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'i etti

Yukatel Denizlispor Özgür Çek'i transfer etti

ekiplerinden , 'dan ayrılan 'i etti. Yeşil-siyahlı ekipten yapılan açıklamada oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, belirledikleri hedefe ulaşmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini, tecrübeli futbolcunun takıma güç katacağını ifade etti.

Özgür Çek, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yeşil-siyahlı formayı giyerek resmi sözleşmeye imza attı.


  1. 23.01.2020
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