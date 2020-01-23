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23 Ocak 2020, Perşembe
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'ten sitem var

Mehmet Özdilek'ten sitem var

Denizlispor Teknik Direktörü , konusunda yönetime yüklendi. , "Devre arasında fazla oyuncuyu kadromuza katamadık." dedi.

Denizlispor Teknik Direktörü , konusunda yönetime yüklendi. , "Devre arasında fazla oyuncuyu kadromuza katamadık. 2-3 futbolcu almamız gerekiyor. Yönetim uğraşıyor ama sonuç ne olacak bilemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
  1. 23.1.2020
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