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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Onazi Denizlispor’da

Onazi Denizlispor’da

Denizlispor bombayı patlattı. Horozlar, 'dan 'yi kadrosuna kiraladı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Onazi'nin 400 bin euro'luk alacağını , geri kalanını ise Fırtına ödeyecek.

Denizlispor bombayı patlattı. Horozlar, 'dan 'yi kadrosuna kiraladı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Onazi'nin 400 bin euro'luk alacağını , geri kalanını ise Fırtına ödeyecek. 'de geçtiğimiz sezonun ilk yarısında ile oynanan karşılaşmada, aşil tendonu kopan 27 yaşındaki ön libero, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Avrupa Ligi'ndeki Basel maçıyla sahalara dönmüştü. 'nda da Altay karşısında 14 dakika forma giymişti.
  1. 15.1.2020
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