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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Denizlispor Onazi'yi bekliyor

Denizlispor Onazi'yi bekliyor

Süper Lig'de ara çalışmalarını sürdüren Yukatel Denizlispor, el sıkıştığı 'dan ayrılan Ogenyi Onazi ile resmi sözleşme imzalamayı bekliyor. Orta sahayı takviye etmeye çalışan yeşil-siyahlı ekip Trabzonspor'la köprüleri atan 27 yaşındaki Nijeryalı ön libero Onazi'yle söz kesti.

Bordo-mavililerde 3.5 yıldır kadroda yer alıp geçen sezon ağır bir sakatlık geçirdikten sonra bu yıl ilk yarıda şans bulamayan futbolcunun transferi imzaya kaldı. Yönetim Onazi'nin menajeriyle son kez görüşüp transferin detaylarını masaya yatıracak.

Teknik direktör 'in de Onazi'yi kadroda görmek istediği belirtilirken, deneyimli oyuncunun adının Denizlispor ile anılması ise taraftarlarda heyecan yarattı. Daha önce Serie A'da Lazio forması da giyen Onazi, 'deki kariyerinde 69 maçında 6 gol attı.

  1. 15.01.2020
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