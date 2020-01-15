Denizlispor Onazi'yi bekliyor
Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Denizlispor, el sıkıştığı Trabzonspor'dan ayrılan Ogenyi Onazi ile resmi sözleşme imzalamayı bekliyor. Orta sahayı takviye etmeye çalışan yeşil-siyahlı ekip Trabzonspor'la köprüleri atan 27 yaşındaki Nijeryalı ön libero Onazi'yle söz kesti.
Bordo-mavililerde 3.5 yıldır kadroda yer alıp geçen sezon ağır bir sakatlık geçirdikten sonra bu yıl ilk yarıda şans bulamayan futbolcunun transferi imzaya kaldı. Yönetim Onazi'nin menajeriyle son kez görüşüp transferin detaylarını masaya yatıracak.
Teknik direktör Mehmet Özdilek'in de Onazi'yi kadroda görmek istediği belirtilirken, deneyimli oyuncunun adının Denizlispor ile anılması ise taraftarlarda heyecan yarattı. Daha önce İtalya Serie A'da Lazio forması da giyen Onazi, Türkiye'deki kariyerinde 69 Süper Lig maçında 6 gol attı.
- 15.01.2020
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Harun’a tam puan
Toplam 1
Yorum
tarık sercan Bu takımın birinci kalecisi zaten Harun bu Altayda ne varki sürekli kalede gerçekten anlaması çok zor
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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